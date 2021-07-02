{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Грузовой Boeing 737 совершил экстренную посадку на воду у Гавайских островов

Оба пилота спасены
© Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images, архив

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Грузовой Boeing 737 совершил экстренную посадку на воду у Гонолулу (штат Гавайи, США). Оба пилота спасены, сообщил в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на Управление гражданской авиации США.

По его информации, пилоты сообщили о проблемах с двигателем и попытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены сесть на воду. Согласно предварительной информации, Береговая охрана США спасла обоих пилотов.

Управление гражданской авиации и комиссия по безопасности на транспорте проведут расследование.

По неофициальной информации, самолет принадлежал одному из американских авиаперевозчиков. Срок эксплуатации этого Boeing 737 превышает 40 лет.

Теги
США
В Петербурге задержали полицейского за требование взятки в 500 тыс. рублей ежемесячно
На момент задержания он получил 1 млн 250 тыс. рублей
Читать полностью