Грузовой Boeing 737 совершил экстренную посадку на воду у Гавайских островов

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Грузовой Boeing 737 совершил экстренную посадку на воду у Гонолулу (штат Гавайи, США). Оба пилота спасены, сообщил в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на Управление гражданской авиации США.

По его информации, пилоты сообщили о проблемах с двигателем и попытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены сесть на воду. Согласно предварительной информации, Береговая охрана США спасла обоих пилотов.

Управление гражданской авиации и комиссия по безопасности на транспорте проведут расследование.

По неофициальной информации, самолет принадлежал одному из американских авиаперевозчиков. Срок эксплуатации этого Boeing 737 превышает 40 лет.