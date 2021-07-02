Три административных дела в отношении экс-сенатора Королева поступили в суды Липецка

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Дела об административных правонарушениях по факту ДТП экс-сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева поступили в мировые суды Липецка, сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель Липецкого областного суда Юлия Дружинина.

"В отношении О. П. Королева в мировые судебные участки г. Липецка поступили дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ "Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния"", - сообщила она.

По ее данным, в судебный участок № 13 Правобережного судебного района Липецка поступили два дела об административных правонарушениях, их будет рассматривать судья Сорокин К.М., а в судебный участок № 2 Левобережного судебного района Липецка поступило одно дело об административном правонарушении, его рассмотрит судья Нестерова Е. В.

Дружинина уточнила, что мировой судья Сорокин назначил рассмотрение дела на 22 июля, мировой судья Нестерова пока проводит подготовку к рассмотрению дела об административном правонарушении.

В мае 2020 года в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах города замечен автомобиль "Лексус", который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался сенатор и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после этого обратился в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием. Совет Федерации 23 июня досрочно прекратил полномочия Королева, который ранее написал заявление о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья. По его словам, он решил досрочно покинуть Совфед по рекомендации врачей.

Артамонов 30 июня наделил полномочиями сенатора РФ от региона своего заместителя Дмитрия Аверова.