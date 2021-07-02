Задержанный в аэропорту Волгограда рейс на Москву вылетел по назначению

ВОЛГОГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Рейса авиакомпании "Россия" 6416 до Москвы, задержанный в международном аэропорту Волгограда по техническим причинам, вылетел по назначению, сообщается на сайте аэропорта Волгограда.

Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании "Россия" Волгоград - Москва (Шереметьево), по информации ПАО "Международный аэропорт Волгограда", должен был вылететь в 12:50 мск, но был отменен по техническим причинам. В аэропорту ожидали резервный борт.

На сайте международного аэропорта Волгограда указано, что на самолет была объявлена посадка, затем он вылетел.