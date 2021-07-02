Врачи начали выводить главу Кисловодска из комы

ПЯТИГОРСК, 2 июля. /ТАСС/. Врачи начали поэтапно выводить из искусственной комы главу Кисловодска Александра Курбатова, который 12 июня получил тяжелую травму головы после падения с электросамоката. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"Александр Курбатов продолжает проходить лечение в медицинском центре им. Бурденко. На сегодняшний день врачи поэтапно выводят его из искусственной комы. Специалисты отмечают, что организм положительно реагирует на лечение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, решение о необходимости хирургических вмешательств будет принято после нормализации состояния здоровья пациента.

12 июня в Кисловодске Курбатов упал с электросамоката и получил тяжелую травму головы. В реанимацию мэра доставили без сознания, хирурги провели срочное оперативное вмешательство. После стабилизации состояния было принято решение о переводе Курбатова на лечение в Москву. Первый замглавы администрации Кисловодска Вячеслав Сергиенко 17 июня назначен исполняющим обязанности главы муниципалитета в период лечения мэра.