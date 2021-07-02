Суд арестовал задержанного за подготовку терактов в Москве

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Столичный суд отправил в СИЗО участника международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который был задержан в столице по делу о подготовке терактов в Москве и Астраханской области. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанному предъявлено обвинение в четырех преступлениях террористической направленности.

"Постановлением столичного суда удовлетворено ходатайство следствия, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до середины августа 2021 года", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, арестованному официально предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Создание и участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а равно руководство таким формированием или его финансирование; подготовка к нападению на служебные или жилые помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), а также в совершении одного преступления по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Склонение, вербовка, вооружение или подготовка лица в целях совершения террористического акта, а равно финансирование терроризма").

Накануне в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили ТАСС, что сотрудники спецслужбы предотвратили в Москве и Астраханской области теракты, которые готовили участники запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", один из них оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован в Астраханской области, второго задержали в столице. Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей, уточнили в ЦОС.