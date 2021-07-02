{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обрушение здания во Флориде

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 20

Один из погибших - ребенок

МАЙАМИ /штат Флорида/, 2 июля. /ТАСС/. Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 20. Об этом сообщила в пятницу журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

На эту тему
Обрушение здания во Флориде. Главное
Обрушение здания во Флориде.

"После возобновления поисков вчера вечером были обнаружены тела еще двух человек. Таким образом, мы можем подтвердить 20 погибших", - сказала она. Кава уточнила, что один из погибших - ребенок.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня.

Теги
СШАОбрушение здания во Флориде
В одном из районов Ижевска произошел выброс хлора
Людей просят покинуть территорию микрорайона Городок Металлургов
В одном из районов Ижевска произошел выброс хлора
Читать полностью