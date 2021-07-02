Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 20

МАЙАМИ /штат Флорида/, 2 июля. /ТАСС/. Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 20. Об этом сообщила в пятницу журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

"После возобновления поисков вчера вечером были обнаружены тела еще двух человек. Таким образом, мы можем подтвердить 20 погибших", - сказала она. Кава уточнила, что один из погибших - ребенок.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня.