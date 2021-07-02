Власти Флориды нашли 15 человек, которые ранее считались пропавшими при обрушении здания

МАЙАМИ /штат Флорида/, 2 июля. /ТАСС/. Власти Флориды установили судьбу 15 человек, которые ранее считались пропавшими после обрушения здания во Флориде, число лиц, чья судьба пока не установлена, сократилось до 128. Об этом сообщила в среду журналистам глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

"Наши детективы продолжают поиски лиц, чья судьба остается неизвестной. В некоторых случаях семьи сообщали, что они могли находиться в обрушившемся здании, однако удалось установить, что это не так. Таким образом, неизвестной остается судьба 128 человек", - сказала она.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня. Под завалами обнаружены тела 20 человек.