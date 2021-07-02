В одном из районов Ижевска произошел выброс хлора

ИЖЕВСК, 2 июля. /ТАСС/. Выброс хлора произошел в Ижевске, людей просят покинуть территорию микрорайона Городок Металлургов. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"На станции подъема воды по адресу: город Ижевск, ул. Песочная, 9а, произошел выброс хлора. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию Городка Металлургов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС советуют тем, кто не может покинуть опасную зону, оставаться в помещении и провести экстренную герметизацию. "Плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия, дымоходы, уплотните щели в окнах и на стыках рам и поднимитесь на верхние этажи здания. Выйдя из опасной зоны, снимите верхнюю одежду, оставьте ее на улице, примите душ, промойте глаза и носоглотку. При появлении признаков отравления: покой, теплое питье, обратитесь к врачу", - отмечается в сообщении.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что масса выброшенного с "Ижводоканала" хлора составляет 800 кг.

"В Ижевске произошла утечка хлора в размере 800 кг со станции подготовки воды "Ижводоканала". Эвакуированы 10 сотрудников предприятия, проводится эвакуация из общежитий Ижевского государственного технического университета", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе "Ижводоканала" сообщили ТАСС, что распространения хлора за пределы станции подготовки воды в Ижевске не произошло, ситуация находится под контролем.

"Произошла разгерметизация одной из емкостей на складе хлора, сейчас все под контролем, там работают 4 экипажа МЧС и наши службы. Локализовали на уровне склада, не произошло распространения хлора за пределы станции подготовки воды", - сообщил собеседник агентства.