Почти 20 домов в Ялте остаются подтопленными через две недели после ливней

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Подтопленными после ливней, обрушившихся на Ялту 18 июня, остаются 19 частных домов, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации города.

"Подтопленными остаются 19 частных домовладений и еще 27 - засыпаны грунтом", - говорится в сообщении.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма, в пунктах временного размещения сейчас остаются 40 человек, в том числе шесть детей.

"Принято всего 943 обращения, в том числе: по утраченному движимому имуществу первой необходимости, поврежденному жилому помещению - 601; по поврежденным автомобилям - 149; от бизнеса - 193. Осуществлены выплаты пострадавшим гражданам в количестве 750 человек на сумму 29,51 млн рублей", - сообщается на сайте регионального МЧС.

Глава ялтинской администрации Янина Павленко на своей странице в Facebook также сообщила, что власти города приняли окончательное решение с 5 июля возобновить работу детских садов, приостановленную после подтоплений для проверки качества воды и дезинфекции труб.

"Открываем с понедельника детские сады. Такое решение принято сегодня вечером на заседании штаба по ликвидации ЧС. Пока закрытым остается наш "Огонек" № 27, который пострадал в период ливневых дождей и паводка. Устраняем последствия стихии - только после принятия всех необходимых мер сможем определиться с датой его открытия", - написала Павленко.

В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.