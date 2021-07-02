СК: капитан катера не оставлял место ЧП после столкновения с лодкой в Самарской области

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Следователи выяснили, что капитан катера сразу после столкновения с надувной лодкой помогал искать пропавшего мужчину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

В пятницу вечером депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал сообщение, в котором говорится, что "следствие уже опровергло показания депутатов Жигулевской гордумы Краснобаева и Погиблова, что они находились на катере втроем с водителем и после столкновения никуда не уезжали, а якобы помогали искать упавшего в воду". По версии следствия, капитан катера, который проходит по делу как обвиняемый, сразу после столкновения никуда не уезжал.

"После столкновения обвиняемый помогал искать пропавшего мужчину. Нырял в воду, смотрел на поверхности воды, но не обнаружил его. Спустя 10 минут обвиняемый поехал с пассажирами на катере в ближайший населенный пункт, чтобы оказать медицинскую помощь пассажирам катера, так как они получили телесные повреждения. Оставив пассажиров в медпункте, обвиняемый вернулся на место происшествия и продолжил помогать в поисках", - рассказал собеседник агентства.

При этом в следственном комитете не подтвердили и не опровергли сообщение Хинштейна, что следствие опровергло показания депутатов. Сообщается, что, по версии обвиняемого, на катере находились четыре человека вместе с ним, по версии потерпевшей - 5-6.

О происшествии

По версии следователей, ЧП произошло 18 июня примерно в 19:00 около Жигулевска в акватории Саратовского водохранилища на Волге. Управляющий маломерным судном "Фьорд-460" нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта и столкнулся с лодкой Gladiator-370 под управлением 32-летнего мужчины. В результате удара владелец надувной лодки выпал из нее и ушел под воду. Как сообщал ТАСС, помимо мужчины, в надувной лодке находилась супруга владельца и ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека. Капитану катера предъявлено обвинение, по информации реготделения "Единой России", двумя пассажирами катера были депутаты думы Жигулевска Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. Они проходят по уголовному делу в качестве свидетелей, до окончания следствия их членство в партии приостановлено. Если в действиях депутатов будет выявлен состав преступления, их исключат из партии, сообщал секретарь Самарского регионального отделения, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее направил обращения по факту инцидента в Генпрокуратуру и СК РФ. По его данным, моторная лодка принадлежала жигулевскому заповеднику, на момент происшествия в ней находились два депутата думы Жигулевска - Юрий Краснобаев, который также является директором заповедника, Юрий Погиблов и другие неизвестные лица. При этом сначала катер покинул место происшествия, а спустя 15 минут вернулся, но якобы с уже меньшим количеством пассажиров. Хинштейн сообщал, что будет инициировать исключение депутатов из партии "Единая Россия" в случае подтверждения данных об оставлении в опасности женщины и ребенка.