Выброс хлора в Ижевске. Главное

Выброс хлора произошел в микрорайоне Городок Металлургов в Ижевске. По данным экстренных служб, масса выброшенного хлора составляет 800 кг. ТАСС собрал все, что известно об инциденте на данный момент.
- Утечка хлора произошла со станции подготовки воды предприятия "Ижводоканал" - случилась разгерметизация одной из емкостей на складе хлора.
- Эвакуированы 10 сотрудников предприятия. Кроме того, проводится эвакуация из общежитий Ижевского государственного технического университета.
- В пресс-службе "Ижводоканала" сообщили, что распространения хлора за пределы станции не произошло.
- Предельно допустимая концентрация хлора за пределами станции подготовки воды в норме. Эвакуация жителей не требуется.
- Для предотвращения распространения хлора спасатели установили водяную завесу.
- Информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, угрозы жилому сектору нет.
- В "Ижводоканале" сообщили, что система подачи воды потребителям действует, в том числе в том районе, где произошел выброс.
- Власти Удмуртии сообщили, что авария локализована, утечка хлора приостановлена.
- Прокуратура Удмуртии проверит соблюдение на станции норм промышленной безопасности при обращении с опасными веществами.