{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date*1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title + ' '}}{{newsPoint.subtitle}}
Выброс хлора в Ижевске
Обновлено 

Выброс хлора в Ижевске. Главное

© ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике

Выброс хлора произошел в микрорайоне Городок Металлургов в Ижевске. По данным экстренных служб, масса выброшенного хлора составляет 800 кг. ТАСС собрал все, что известно об инциденте на данный момент.

  • Утечка хлора произошла со станции подготовки воды предприятия "Ижводоканал" - случилась разгерметизация одной из емкостей на складе хлора.
  • Эвакуированы 10 сотрудников предприятия. Кроме того, проводится эвакуация из общежитий Ижевского государственного технического университета.
  • В пресс-службе "Ижводоканала" сообщили, что распространения хлора за пределы станции не произошло.
  • Предельно допустимая концентрация хлора за пределами станции подготовки воды в норме. Эвакуация жителей не требуется.
  • Для предотвращения распространения хлора спасатели установили водяную завесу.
  • Информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, угрозы жилому сектору нет.
  • В "Ижводоканале" сообщили, что система подачи воды потребителям действует, в том числе в том районе, где произошел выброс.
  • Власти Удмуртии сообщили, что авария локализована, утечка хлора приостановлена.
  • Прокуратура Удмуртии проверит соблюдение на станции норм промышленной безопасности при обращении с опасными веществами.
Теги
РоссияВыброс хлора в Ижевске