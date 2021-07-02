Выброс хлора в Ижевске. Главное

Выброс хлора произошел в микрорайоне Городок Металлургов в Ижевске. По данным экстренных служб, масса выброшенного хлора составляет 800 кг. ТАСС собрал все, что известно об инциденте на данный момент.

Утечка хлора произошла со станции подготовки воды предприятия "Ижводоканал" - случилась разгерметизация одной из емкостей на складе хлора.

одной из емкостей на складе хлора. Эвакуированы 10 сотрудников предприятия. Кроме того, проводится эвакуация из общежитий Ижевского государственного технического университета.

предприятия. Кроме того, проводится эвакуация из общежитий Ижевского государственного технического университета. В пресс-службе "Ижводоканала" сообщили, что распространения хлора за пределы станции не произошло.

за пределы станции не произошло. Предельно допустимая концентрация хлора за пределами станции подготовки воды в норме . Эвакуация жителей не требуется .

. Эвакуация жителей . Для предотвращения распространения хлора спасатели установили водяную завесу.

Информация о пострадавших не поступала . По предварительным данным, угрозы жилому сектору нет.

. По предварительным данным, угрозы жилому сектору нет. В "Ижводоканале" сообщили, что система подачи воды потребителям действует, в том числе в том районе, где произошел выброс.

Власти Удмуртии сообщили, что авария локализована, утечка хлора приостановлена.

Прокуратура Удмуртии проверит соблюдение на станции норм промышленной безопасности при обращении с опасными веществами.