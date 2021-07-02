Участницу Pussy Riot Никульшину задержали под Солнечногорском

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Подмосковье вновь задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину из-за ее возможного участия в акции на матче чемпионата Европы по футболу. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Мансур Гильманов.

"Задержание Никульшиной произошло под Солнечногорском Московской области. Ее задержали сотрудники второго оперполка полиции. Они заявили, что у нее проблемы с документами. Однако я полагаю, что настоящей причиной задержания является то, что сотрудники полиции опасаются гипотетического участия Никульшиной в акции на матче чемпионата Европы по футболу", - сказал адвокат.

Он напомнил, что Никульшина два дня назад вышла из спецприемника, где отбывала арест. "Полицейских не смутило, что Никульшина находилась под Солнечногорском, который очень далеко находится от Петербурга, где проходит матч. Мы сейчас едем в отделение полиции, чтобы окончательно выяснить причину задержания и оказать Никульшиной правовую помощь", - заключил адвокат.

17 июня Дорогомиловский суд Москвы арестовал Никульшину на 15 суток, признав ее виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Невыполнение требований сотрудников полиции"). До этого она также была задержана за мелкое хулиганство и курение в неположенном месте в районе Лубянской площади.

По словам Гильманова, в полиции считают, что его подзащитная пыталась сорвать одно из мероприятий, связанных с чемпионатом Европы по футболу. Никульшина принимала участие в акции на финальном матче чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда несколько участников Pussy Riot выбежали на поле стадиона "Лужники" в Москве.