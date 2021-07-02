Мэра Лобни задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали главу города Лобни Евгения Смышляева по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Смышляев Евгений Викторович задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности. В настоящее время планируется провести с ним ряд следственных действий", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, ранее Смышляев был оштрафован по требованию ФАС за нарушения при строительстве многоквартирных домов в Лобне.