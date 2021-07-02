Прокуратура направила кассационному суду возражение против смягчения наказания Ефремову

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Прокуратура направила в кассационный суд возражение против смягчения наказания осужденному на 7,5 года за смертельную аварию актеру Михаилу Ефремову.

"Прошу приговор Пресненского районного суда Москвы от 8 сентября и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда от 22 октября в отношении Ефремова М. О. оставить без изменения, кассационные жалобы осужденного и его защитников - адвокатов Хархорина П. А. и Филиппова Р. М. - без удовлетворения", - говорится в имеющейся в распоряжении ТАСС копии возражения прокурора.

Так, гособвинитель считает, что суд действовал законно, никаких оснований для изменения приговора нет. В возражении прокурор также напоминает, что Ефремов неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, поэтому не может представлять собой "положительную во всех отношениях личность", как заверяют защитники. Прокурор также выступает против перевода актера отбывать наказание в колонию-поселение, поскольку это не будет способствовать его исправлению и "восстановлению справедливости".

Сторона потерпевших полностью согласна с позицией прокуратуры относительно изменения приговора Ефремову. "Приятно, что прокуратура того же мнения, что и мы - представители потерпевших. Я читал возражения прокуратуры и пришел абсолютно к тем же выводам - нет никаких оснований для пересмотра приговора. 7,5 года - это срок, соразмерный преступлению, которое господин Ефремов совершил, и он должен его отбыть", - сообщил ТАСС юрист Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших.

В кассационной жалобе (документ имеется в распоряжении ТАСС) адвокаты Ефремова отмечают, что актер полностью возместил моральный ущерб, раскаялся в содеянном, до аварии он занимался благотворительностью, получил много благодарностей и госнаград, а в колонии не получил ни одного замечания и имеет ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение. Ефремов в своем дополнении к жалобе заявляет, что погибший не был пристегнут. При таких обстоятельствах его вина "была иной". Адвокаты, по словам актера, указывают на множество нарушений закона при рассмотрении этого вопроса, поэтому он считает просьбу о снижении срока "до разумных пределов" обоснованной. Также Ефремов и его адвокаты просят снизить ему срок в связи со слабым здоровьем и перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение. Актер считает назначенный ему срок наказания "чрезмерно суровым".

Пресненский суд Москвы 8 сентября прошлого года приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель курьера Сергея Захарова в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, он работает в швейном цехе.