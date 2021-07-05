В отношении фармкомпании в Тобольске возбудили дело после отравления детей таблетками

ТЮМЕНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Административное дело в отношении фармацевтической компании, в которой подростки без рецепта приобрели лекарство и отравились, возбудили в Тобольске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в понедельник.

7 июня 2021 года в Тюменской области трое подростков отравились лекарственным препаратом и в состоянии комы были доставлены в больницу, после чего через несколько дней их выписали. Следственные органы Следственного комитета РФ по Тюменской области организовали доследственную проверку.

"Установлено, что в нарушение правил лекарственный препарат без рецепта был продан подросткам в аптечном пункте "Планета здоровья" ООО "Полифарм". Межрайонный прокурор возбудил в отношении ООО "Полифарм" дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)". Дело будет рассматривать Арбитражный суд Тюменской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что органы и учреждения системы профилактики города Тобольска проводят индивидуально-профилактическую работу с подростками. Их законных представителей привлекли к административной ответственности, уточнили там.