Режим ЧС сняли в Инзенском районе Ульяновской области после сильной грозы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный после грозы с сильным ветром, снят в Инзенском районе Ульяновской области. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

"По состоянию на 5 июля постановлением главы администрации муниципального образования "Инзенский район" снят режим функционирования чрезвычайной ситуации и введен режим функционирования повышенной готовности", - сообщил собеседник агентства.

В понедельник на заседании штаба по комплексному развитию региона под председательством Алексея Русских глава района Александр Макаров рассказал, что общий ущерб от стихии оценен в 30 млн рублей.

Режим ЧС в районе был введен с 30 июня из-за последствий грозы с сильным ветром, которая прошла в ночь на 29 июня. На территории района произошли множественные прорывы линий электропередачи, разрушены кровли 126 домов (99 частных и 27 многоквартирных), крыши семи образовательных учреждений, повреждена кровля здания администрации района, загса. Кроме того, были зафиксированы случаи 27 обрывов электропроводов, повреждены 10 опор ЛЭП, девять автомобилей.

В Инзенском городском поселении проживают более 17,5 тыс. человек - это порядка 61,4% населения Инзенского района.