В Петрозаводске на территории спорткомплекса нашли тротиловые шашки

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники ОМОН Росгвардии обследовали тротиловые шашки общим весом 2 кг, обнаруженные на лесопарковой территории спорткомплекса "Курган" в Петрозаводске. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Карелии.

"Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии произвели осмотр предметов и идентифицировали девять тротиловых шашек по 200 г и 0,5 тротиловой шашки весом 400 г. Росгвардейцы передали взрывчатое вещество следственно-оперативной группе региональной полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

О находке на территории спорткомплекса сообщил проходивший мимо мужчина. Он передал сведения о неизвестных предметах в дежурную часть правоохранительного ведомства. В пресс-службе МВД по Карелии ТАСС сообщили, что смогут прокомментировать информацию позднее.