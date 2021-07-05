Защита Белых опровергла возбуждение нового дела в его отношении

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за получение взятки, не является фигурантом нового уголовного дела и допрашивается следствием в Кирове в качестве свидетеля. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

"Дело возбуждено в июне 2020 года, но не в отношении Белых, а по фактам, связанным с деятельностью принадлежащего области АО "КРИК", - сказал защитник. Он напомнил, что Белых был этапирован в Киров в качестве свидетеля, допрашивался прошлой осенью и сейчас вновь этапирован в Киров для допросов в рамках этого же дела. "К его служебной квартире, где он был просто зарегистрирован и давно оттуда выписан, это уголовное дело не имеет никакого отношения. Дело касается квартир, принадлежащих АО "КРИК", предоставленных бюджетникам, и связано с банкротством этой организации в 2018 году", - резюмировал юрист.

Как сообщалось ранее, Белых был этапирован в начале июня в Киров для допросов в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, которое расследуется в СУ СК России по Кировской области. По данным кировских СМИ, региональный СК якобы готовится возбудить против экс-губернатора новое уголовное дело о присвоении им служебной квартиры. В сентябре 2020 года Белых уже этапировали в Киров для допросов по этому же делу, связанному с деятельностью принадлежащего области с 2003 года АО "КРИК". Финансовые проблемы и банкротство этого предприятия возникли гораздо позднее того периода, когда Белых был губернатором региона, поэтому он является по делу свидетелем, отмечал в беседе с ТАСС его адвокат.

Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов с поличным при передаче части взятки. 28 июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года признал его виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки". Вину он не признал.