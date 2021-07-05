Разлив нефти ликвидирован на Волге под Саратовом

САРАТОВ, 5 июля. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали нефтяное пятно площадью 2 тыс. кв. метров, которое было обнаружено на Волге в Балаковском районе Саратовской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-служба района.

В пятницу, 2 июля, дежурная смена ООО "СредВолгаБункерСервис" при обходе обнаружила нефтяное пятно возле причала, общая площадь разлива составила 2 тыс. квадратных метров.

"Последствия утечки полностью ликвидированы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в районе топливной заправки речного транспорта произошло затопление катера. Причина затопления устанавливается. Из катера в водную акваторию произошла утечка горюче-смазочных материалов - около 20-25 литров.

"Сотрудниками заправочного пункта были выставлены заградительные боны и засыпан сорбент. Водное судно подняли и пришвартовали к берегу", - добавил собеседник агентства.