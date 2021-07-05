В Абхазии в результате урагана пострадали 95 частных и 57 многоэтажных домов

СУХУМ, 5 июля. /ТАСС/. Около ста частных и более полусотни многоэтажных домов пострадали в результате урагана, обрушившегося на Абхазию в воскресенье. Об этом сообщил премьер-министр республики Александр Анкваб на совещании у президента в понедельник.

В воскресенье из-за стихии сорваны крыши домов, в том числе с гостиницы "Интер-Сухум", около сотни деревьев вырваны с корнями, повредив при этом линии электропередачи и троллейбусную линию в Сухуме.

"95 частных домовладений и 57 высотных домов пострадали во время урагана. Еще не до конца установлена степень повреждения крыш. Трудности связаны еще и с тем, что у нас ни в Сухуме, ни в районах практически нет такого количества людей, которые могли бы единовременно начать работы на крышах высотных домов, придется проводить эти работы поэтапно в зависимости от степени повреждения", - приводит слова премьера государственное информационное агентство Абхазии "Апсныпресс". По его словам, восстановление одной высотки обойдется в среднем, по предварительным подсчетам, в 5 млн рублей.

Анкваб отметил, что пока речь идет о предварительной оценке ущерба, нанесенного стихией, "там и дополнительные расходы". По словам главы правительства, на основании информации, предоставленной руководителями местных администраций, будет составлена сводная ведомость и уже по ней начнут завозить металл и деловой лес. "Это нужно будет сделать даже под честное слово, потому что, пока будут заключены контракты, пока все процедуры пройдут согласование, к имеющимся проблемам могут добавиться новые", - заключил Анкваб.

Глава правительства отметил, что главы администраций на местах смогли организовать работу по преодолению последствий стихии, "на все районы ложится очень тяжелая финансовая нагрузка, но ни один район самостоятельно ничего не сможет сделать, разве что Сухум будет пытаться из своих средств, но это невозможно, потому что цены, которые установились на рынке металла и делового леса, практически в два раза превышают цены, которые были еще несколько месяцев назад".