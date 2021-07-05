В Сочи в результате ливней подтопило 59 частных домов и одну гостиницу

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. В Сочи в результате выпадения обильных осадков подтоплены 59 частных домовладений и одна частная гостиница, все эвакуированные ранее жители вернулись домой, сообщил ТАСС источник в понедельник.

"Вода зашла в 59 частных домовладений в Сочи и в одну частную гостиницу в Адлере", сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в городе развернуты пункты временного пребывания для жителей подтопленных территорий, но все ранее эвакуированные уже вернулись домой.

Ранее сообщалось, что в Сочи из-за подтоплений были эвакуированы около 30 человек, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распоряжался развернуть по краю пункты временного размещения для жителей подтопленных территорий. В Сочи специально сформированные группы проводили подворовый обход для определения количества поврежденных домовладений. Министерство ГО и ЧС по Краснодарскому краю сообщало, что циклон, действовавший на территории Сочи и вызвавший дожди и подтопления, в течение 6 и 7 июля пройдет по всей территории Краснодарского края, объявлено экстренное предупреждение.

Ливни со шквалистым ветром идут в Сочи с воскресенья. За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Пляжи закрыты, купание запрещено, экскурсии отменены. Жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.