СМИ: в Ванкувере двое полицейских получили ножевые ранения

ОТТАВА, 5 июля. /ТАСС/. Двое полицейских получили ножевые ранения, когда прибыли на вызов в один из районов Ванкувера. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, у двоих сотрудников, прибывших после звонка о применении насилия, в том числе к двухлетнему ребенку, завязалась потасовка с 59-летним мужчиной. В результате оба они были ранены. Полицейские госпитализированы, ранения не опасны для жизни.

Мужчину, напавшего на правоохранителей, удалось нейтрализовать с помощью электрошокера, он также госпитализирован. Других подробностей не сообщается.