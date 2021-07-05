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В районе Геленджика перекрыли движение на трассе М-4 "Дон" из-за сильных осадков

Перекрыт участок дороги в поселке Архипо-Осиповка, также машины не смогут временно проехать в районе поселка Джубга

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Движение на федеральной трассе М-4 "Дон" в поселке Архипо-Осиповка в районе Геленджика перекрыли из-за выпадения большого количества осадков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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"Город Геленджик (в поселке Архипо-Осиповка) в 23:05 перекрыто движение всех транспортных средств. 40 см осадков по ФАД [М-4 "Дон"]", - сообщили в пресс-службе.

Движение также перекрыто в районе поселка Джубга, где отмечается около 40 см осадков. На всех перекрытых участках выставлены дополнительные наряды инспекторов проводятся регулировочные действия, разъяснительная работа.

В Архипо-Осиповке организован штаб, а также развернут пункт временного размещения (ПВР). На данный момент ПВР никто не воспользовался.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга - Сочи произошел сход селя, движение перекрыто по обеим полосам трассы.

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РоссияКраснодарский край
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