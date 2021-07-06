Под Геленджиком подтоплен центр села Архипо-Осиповка

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Вулан в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком поднялся до критических отметок. В результате осадков подтоплен центр села, сообщил в своем Telegram-канале во вторник мэр Геленджика Алексей Богодистов.

"Особое беспокойство вызывала Архипо-Осиповка. Южный ветер не давал полноводной реке выйти в море, потому уровень воды поднялся до критической. Залповый дождь затопил и центр села. В штаб поступило несколько заявок от местных жителей откачать воду из подвальных помещений домов", - говорится в сообщении главы города. Количество подтопленных домов пока не уточняется.

Мэр сообщил, что на участке федеральной трассы, где ранее было перекрыто движение, вода поднялась на полметра. Также скопления воды наблюдаются на улицах самого Геленджика, на набережной ведут работы по смыву нанесенной грязи.