Под Геленджиком подтоплен центр села Архипо-Осиповка

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Вулан в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком поднялся до критических отметок. В результате осадков подтоплен центр села, сообщил в своем Telegram-канале во вторник мэр Геленджика Алексей Богодистов.
"Особое беспокойство вызывала Архипо-Осиповка. Южный ветер не давал полноводной реке выйти в море, потому уровень воды поднялся до критической. Залповый дождь затопил и центр села. В штаб поступило несколько заявок от местных жителей откачать воду из подвальных помещений домов", - говорится в сообщении главы города. Количество подтопленных домов пока не уточняется.
Мэр сообщил, что на участке федеральной трассы, где ранее было перекрыто движение, вода поднялась на полметра. Также скопления воды наблюдаются на улицах самого Геленджика, на набережной ведут работы по смыву нанесенной грязи.
Ливни со шквалистым ветром идут в Сочи с воскресенья. За сутки в городе выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Пляжи закрыты, купание запрещено, экскурсии отменены. Жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.
Министерство ГО и ЧС по Краснодарскому краю сообщало, что циклон, действовавший на территории Сочи и вызвавший дожди и подтопления, в течение 6 и 7 июля пройдет по всей территории Краснодарского края, объявлено экстренное предупреждение. В понедельник осадки также прошли в Славянском районе края, подтоплены 195 придомовых территорий, из них в 80 домовладений зашла вода. На ряде участков федеральных трасс региона перекрыто движение транспортных средств из-за выпавших осадков и сходов селей.