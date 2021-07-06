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Реверсивное движение ввели на трассе М4 Дон в районе поселка Дефановка из-за схода селя

Водителей попросили двигаться с безопасной скоростью и соблюдать дистанцию

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Селевой поток сошел на трассу М4 "Дон" в районе поселка Дефановка Туапсинского района, одна полоса закрыта для движения, введено реверсивное движение. Об этом сообщили ТАСС во вторник в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Госавтоинспекция сообщает о сходе селевого потока на автодорогу М4 Дон 1 432 км., в районе поселка Дефановка Туапсинского района. Закрыта одна полоса. Силами экипажа ДПС введено реверсивное движение", - сказали в ведомстве.

"Будьте внимательны и осторожны, если нет возможности отложить поездку или переждать непогоду, двигайтесь с безопасной скоростью, соблюдайте дистанцию, запаситесь в дорогу водой и продуктами. Напоминаем, что в Туапсинском районе ранее произошел оползень на автодороге А 147 65 км. Ограничения не сняты, техника продолжает работу", - добавили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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Министерство ГО и ЧС по Краснодарскому краю сообщало, что циклон, действовавший на территории Сочи и вызвавший дожди и подтопления, в течение 6 и 7 июля пройдет по всей территории Краснодарского края, объявлено экстренное предупреждение. В понедельник осадки также прошли в Славянском районе края, подтоплены 195 придомовых территорий, из них в 80 домовладений зашла вода. На ряде участков федеральных трасс региона перекрыто движение транспортных средств из-за выпавших осадков и сходов селей.

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РоссияКраснодарский край
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