В поселке Джубга на Кубани подтоплены 150 придомовых территорий

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Около 150 придомовых территорий оказались подтопленными в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Спасатели эвакуируют порядка 90 человек, сообщили журналистам во вторник в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В районе населенного пункта Джубга выпало порядка 170 мм осадков. Подтоплены 150 придомовых территорий. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проводит эвакуацию населения с подтопленных домовладений (88 человек)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю переведено в режим чрезвычайной ситуации, развернут телефон горячей линии, организована работа психологов.