В Краснодарском крае восстановили движение по федеральным трассам в сторону Джубги

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Движение по федеральным трассам от Горячего Ключа и Ольгинки в сторону Джубги восстановлено, сообщили во вторник журналистам в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Движение со стороны Горячего Ключа и п. Ольгинка в сторону Джубги восстановлено, ограничения сняты", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что движение по трассе М-4 "Дон" на Джубгу, начиная с виадука в Горячем Ключе и по трассе А-147 от Ольгинки также в сторону Джубги было перекрыто из-за сильных осадков.