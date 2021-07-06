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В Краснодарском крае восстановили движение по федеральным трассам в сторону Джубги

Оно было перекрыто из-за сильных осадков
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Движение по федеральным трассам от Горячего Ключа и Ольгинки в сторону Джубги восстановлено, сообщили во вторник журналистам в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Движение со стороны Горячего Ключа и п. Ольгинка в сторону Джубги восстановлено, ограничения сняты", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что движение по трассе М-4 "Дон" на Джубгу, начиная с виадука в Горячем Ключе и по трассе А-147 от Ольгинки также в сторону Джубги было перекрыто из-за сильных осадков.

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Министерство ГО и ЧС по Краснодарскому краю сообщало, что циклон, действовавший на территории Сочи и вызвавший дожди и подтопления, в течение 6 и 7 июля пройдет по всей территории Краснодарского края, объявлено экстренное предупреждение. В понедельник осадки также прошли в Славянском районе края, подтоплены 195 придомовых территорий, из них в 80 домовладений зашла вода. На ряде участков федеральных трасс региона перекрыто движение транспортных средств из-за выпавших осадков и сходов селей.

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РоссияКраснодарский край
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