В Краснодарском крае восстановили движение по федеральным трассам в сторону Джубги

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Движение по федеральным трассам от Горячего Ключа и Ольгинки в сторону Джубги восстановлено, сообщили во вторник журналистам в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Движение со стороны Горячего Ключа и п. Ольгинка в сторону Джубги восстановлено, ограничения сняты", - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что движение по трассе М-4 "Дон" на Джубгу, начиная с виадука в Горячем Ключе и по трассе А-147 от Ольгинки также в сторону Джубги было перекрыто из-за сильных осадков.
Ливни со шквалистым ветром идут в Сочи с воскресенья. За сутки в городе выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Пляжи закрыты, купание запрещено, экскурсии отменены. Жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.
Министерство ГО и ЧС по Краснодарскому краю сообщало, что циклон, действовавший на территории Сочи и вызвавший дожди и подтопления, в течение 6 и 7 июля пройдет по всей территории Краснодарского края, объявлено экстренное предупреждение. В понедельник осадки также прошли в Славянском районе края, подтоплены 195 придомовых территорий, из них в 80 домовладений зашла вода. На ряде участков федеральных трасс региона перекрыто движение транспортных средств из-за выпавших осадков и сходов селей.