В экстренных службах сообщили об отсутствии жертв при подтоплениях в Туапсинском районе

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Жертв и пострадавших при подтоплениях в районе поселка Джубга в Туапсинском районе Краснодарского края, по предварительным данным, нет, эвакуированные жители размещаются в развернутых пунктах временного пребывания и у родственников. Об этом сообщил журналистам источник в экстренных службах региона во вторник.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщало, что в районе населенного пункта Джубга выпало порядка 170 мм осадков, подтоплены 150 придомовых территорий, есть подтопленные домовладения, эвакуируют 88 человек.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, развернуты пункты временного пребывания, людей эвакуируют туда, также жители временно размещаются у родственников", - сообщил собеседник.

Ранее на участке автотрассы Джубга-Сочи в районе села Кроянского Туапсинского района в результате ливней сошел сель. По данным администрации района, прижатой к обочине оказалась фура. В понедельник вечером в Туапсинский район Краснодарского края была направлена аэромобильная группировка: 63 человека личного состава и 12 единиц техники в том числе плавсредства.