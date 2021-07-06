Специалисты тушат лесные пожары в регионах РФ на площади 440 331 га

ТАСС, 6 июля. Специалисты ликвидировали за сутки 97 лесных пожаров на площади 8 768 га в регионах РФ. Продолжаются работы по тушению пожаров на площади 440 331 га, большинство которых приходится на Якутию, сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 05.07.2021 в России ликвидировано 97 лесных пожаров на площади 8 768 га. На 00:00 мск 06.07.2021 на территории Российской Федерации действовало 247 лесных пожаров на площади 440 331 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии зафиксировано 163 пожара на землях лесного фонда на площади 397 089 га, еще десять пожаров площадью 9 387 га действует в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы", а также пожар площадью 450 га в Хангаласском районе.

Тушить пожары там помогут четыре вертолета Ми-8 МТВ Восточного военного округа, сообщила во вторник пресс-служба округа. Два вертолета прибыли в регион накануне для мониторинга обстановки и доставки пожарных и необходимых грузов в пожароопасные районы. Еще два вертолета, оснащенных водосливными устройствами, направляются в регион. Также в рамках межрегионального маневрирования в Якутии работают представители Авиалесоохраны, специалисты из Приморья, Забайкалья, Читы, Новосибирска, Томска и других регионов страны.

Кроме того, лесные пожары действуют на Камчатке, в Магаданской, Иркутской областях, на Чукотке, в Приамурье, в Курганской, Тюменской областях и других регионах РФ. На тушении задействованы 4 934 человека, 850 единиц техники, 28 воздушных судов, еще 89 воздушных судов задействованы в мониторинге обстановки.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в четырех субъектах РФ. Особый противопожарный режим действует в 54 субъектах РФ.