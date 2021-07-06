Движение по трассе Джубга - Сочи восстановили после схода селя в Туапсинском районе

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Движение восстановлено после схода селя на участке федеральной трассы Джубга - Сочи в районе поселка Гизель-Дере, единственном маршруте, соединяющем один из основных российских курортов с территорией Краснодарского края. Об этом сообщили журналистам в региональном ГУ МВД России во вторник.

Накануне в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщали, что сход селя произошел в районе поселка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга - Сочи, движение перекрыто по обеим полосам. Для движения был закрыт участок между Туапсе и Магри.

"Туапсинский район, автодорога Джубга - Сочи, 65 км + 850 м, в районе поселка Гизель-Дере, где сошел сель, в 03:10 восстановлено движение транспорта в обоих направлениях", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что инспекторы ДПС на месте оказывают необходимую помощь участникам дорожного движения.

О подтоплениях на Кубани

Ливни со шквалистым ветром идут в Сочи с воскресенья. За сутки в городе выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Пляжи закрыты, купание запрещено, экскурсии отменены. Жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

Министерство ГО и ЧС по Краснодарскому краю сообщало, что циклон, действовавший на территории Сочи и вызвавший дожди и подтопления, в течение 6 и 7 июля пройдет по всей территории Краснодарского края, объявлено экстренное предупреждение. В понедельник осадки также прошли в Славянском районе края, подтоплены 195 придомовых территорий, из них в 80 домовладений зашла вода. В Туапсинском районе Краснодарского края в ночь на вторник в районе поселка Джубга выпало порядка 170 мм осадков, оказались подтоплены 150 придомовых территорий, домовладения, из них эвакуировали порядка 90 человек. Также в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком поднялся до критических отметок уровень воды в реке, был подтоплен центр села, подвальные помещения домов.

На ряде участков федеральных трасс региона было перекрыто движение транспортных средств из-за выпавших осадков и сходов селей.