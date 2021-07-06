Прокуратура просит 14 лет колонии экс-гендиректору "Титановой долины" по делу о коррупции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Гособвинитель запросил 14 лет колонии строгого режима и штраф в размере 26 млн рублей для бывшего генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" (Свердловская область) Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить бывшему генеральному директору ООО "ОЭЗ "Титановая долина" [Артемию Кызласову] наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 26 млн рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.

Для экс-замминистра Свердловской области Михаила Шилиманова, который обвиняется в посредничестве во взятке, прокурор попросил суд назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы и штрафа в размере 13 млн рублей, а также с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на пять лет.

Вечером 17 февраля 2020 года, по данным следствия, гендиректор "Титановой долины" принял от представителя подрядной организации часть взятки, после чего его и посредника, экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова, задержали сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области. Кызласов и Шилиманов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). Оба признали вину частично.