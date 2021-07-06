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Три человека погибли при подтоплениях в Краснодарском крае

Среди погибших числится ребенок
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Три человека погибли в Краснодарском крае в результате подтопления, среди них есть несовершеннолетний, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона во вторник.

"Три человека погибли, среди них один несовершеннолетний", - сказал собеседник агентства, пояснив, что факты зарегистрированы в Туапсинском районе.

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Прокуратура Краснодарского края подтвердила ТАСС гибель трех человек, включая ребенка. На место происшествия направился исполняющий обязанности прокурора Краснодарского края Павел Гвоздев.

"Подтверждаем, что в Туапсинском районе из-за непогоды, стихии есть погибшие. Так, в селе Горском в домовладении погиб мужчина (71 год, лежачий онкологический больной), на автодороге в районе села Дефановка [погибли] мать 1984 года рождения и ребенок 2007 года рождения, находились в машине, машину снесло течением в канаву, она была полная воды, предварительно, погибли от асфиксии", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Прокуратура также проверяет информацию о гибели еще двух человек.

"Информация о гибели еще одного взрослого и ребенка проверяется", - сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, в больницу поступил мужчина, который ехал на лесовозе вместе с ребенком и еще одним взрослым.

В Туапсинском и еще пяти районах края введен режим ЧС. Ливни со шквалистым ветром шли в Сочи с 4 июля. За сутки в городе выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы.

Ливень в Туапсинском районе стал причиной подтопления 760 домовладений. В поселке Джубга подтоплено 340 домовладений, в селе Лермонтово - 250, в селе Молдовановка - 30, в селе Дефановка - 90, в хуторе Полковничий - 50 домовладений.

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