Глава авиакомпании заявил, что поиски пропавшего Ан-26 будут вестись до темноты

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Поиски пассажирского самолета Ан-26, который пропал на Камчатке, с применением авиации будут продолжаться до наступления темноты. Об этом ТАСС сообщил во вторник гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.

"Поиск продолжается, ищут с вертолетами, военный самолет подключился. Будем искать до наступления темноты", - сказал он.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании "Камчатское авиапредприятие", пропал днем 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, на борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что самолет перестал выходить на связь при посадке. По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море. По одной из версий, причиной могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.