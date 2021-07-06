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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке

Глава авиакомпании заявил, что поиски пропавшего Ан-26 будут вестись до темноты

К поискам подключили военную авиацию

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Поиски пассажирского самолета Ан-26, который пропал на Камчатке, с применением авиации будут продолжаться до наступления темноты. Об этом ТАСС сообщил во вторник гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.

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"Поиск продолжается, ищут с вертолетами, военный самолет подключился. Будем искать до наступления темноты", - сказал он.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании "Камчатское авиапредприятие", пропал днем 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, на борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что самолет перестал выходить на связь при посадке. По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море. По одной из версий, причиной могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Теги
РоссияКамчатский крайКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
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