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Тюменские власти объявили о награде в 500 тыс. рублей за информацию о пропавшей девочке

Ребенок ушел из дома на прогулку 30 июня

ТЮМЕНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о награде в 500 тыс. рублей за предоставление информации, способствующей поиску пропавшей 30 июня в Тюмени девочки. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram во вторник.

30 июня около 21:00 восьмилетняя девочка ушла из дома на прогулку и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

"Мы провели оперативное совещание с руководством областного следственного комитета и полиции по розыску Насти Муравьевой. Приняли решение объявить награду за помощь в поисках девочки. Обращаюсь к вам официально: от лица правительства Тюменской области гарантирую вознаграждение 500 тыс. рублей за предоставление значимой информации", - говорится в сообщении.

Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору г. Тюмени провести проверку исполнения родителями своих обязанностей, а также законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Теги
Тюменская областьМоор, Александр Викторович
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