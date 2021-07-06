Директора иркутского детдома, где подросток мог насиловать детей, взяли под домашний арест

"Ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник.

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Директора детдома в Иркутске, воспитанник которого подозревается в изнасиловании детей, взяли под домашний арест, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска.

Директора Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Правобережном округе Иркутска, задержали 1 июля в рамках уголовного дела по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий". Со 2 июля ее отстранили от должности.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 12-летний воспитанник учреждения склонял к действиям сексуального характера других воспитанников - мальчиков в возрасте трех-пяти лет. По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Подозреваемый в изнасиловании подросток находится в психиатрической больнице на обследовании.

В апреле 2021 года в министерство социального развития, опеки и попечительства региона, а также в приемную президента РФ в Иркутской области поступили обращения граждан о халатной работе руководителя центра.