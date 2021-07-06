Спасатели эвакуировали более 100 человек с подтопленной территории на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России по Свердловской области эвакуировали 108 человек, в том числе 16 детей, из Верхней Салды, где из-за паводков пострадали дома, придомовые территории и садовые участки жителей. От размещения в пункте временного размещения жители отказались и разместились у родственников, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС во вторник.

В нескольких муниципалитетах Свердловской области в понедельник объявлен режим ЧС из-за серьезного подтопления территории, вызванного дождями и грозами.

"В целях обеспечения безопасности населения с подтопленных территорий были эвакуированы 108 человек, в том числе 16 детей. От размещения в развернутом органами местного самоуправления пункте временного размещения жители отказались и разместились у родственников. Организованы подворовые обходы домовладений, попавших в зону паводка", - сказали в МЧС, отметив, что подтопленными все еще остаются 54 дома, 103 придомовых территории и 30 садовых участков.

В пресс-службе уточнили, что также проводятся работы по укреплению дамбы Верхнесалдинского гидротехнического сооружения скальным грунтом.

В селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа от паводковых вод освободились все ранее подтопленные территории. Проводят аварийно-восстановительные работы.

В Свердловской области 5 июля оказались подтоплены из-за сильных дождей Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа. Главным управлением МЧС по региону развернут оперативный штаб, с жителями муниципалитетов работают психологи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организовать эвакуацию 300 детей с территории двух детских лагерей - "Лесная сказка" и "Тирус". В нескольких селах и в Верхней Салде введен режим ЧС.