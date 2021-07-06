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Защита Виктора Батурина обжаловала его арест

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Защита арестованного по обвинению в попытке мошенничества бизнесмена Виктора Батурина обжаловала решение суда о заключении под стражу. Об этом ТАСС сообщила адвокат бизнесмена Татьяна Тонова.

"Мы подали апелляционную жалобу на постановление Басманного суда Москвы, в которой просим отказать в удовлетворении ходатайства следствия. В случае, если все же суд решит избрать меру пресечения, просим меру, не связанную с заключением под стражу", - сказала адвокат.

Ранее Басманный суд арестовал Батурина до 1 сентября.

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