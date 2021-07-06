Суд отправил под домашний арест директора медколледжа в Татарстане по делу о взятках

ТАСС, 6 июля. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора медицинского колледжа в Набережных Челнах Светланы Вахитовой, подозреваемой в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Директору медколледжа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 24 суток, до 30 августа", - отметили в ведомстве.

По данным СМИ, 68-летнюю Вахитову подозревают в получении взяток в крупном размере и незаконной выдаче сертификатов на обучение и сертификатов на наличие прививок от COVID-19.