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Вакцинация от коронавируса в России

Суд отправил под домашний арест директора медколледжа в Татарстане по делу о взятках

По данным СМИ, Светлана Вахитова брала деньги за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса

ТАСС, 6 июля. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора медицинского колледжа в Набережных Челнах Светланы Вахитовой, подозреваемой в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Директору медколледжа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 24 суток, до 30 августа", - отметили в ведомстве.

По данным СМИ, 68-летнюю Вахитову подозревают в получении взяток в крупном размере и незаконной выдаче сертификатов на обучение и сертификатов на наличие прививок от COVID-19.

Теги
РоссияТатарстанВакцинация от коронавируса в России
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