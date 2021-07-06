Власти Камчатки окажут финансовую помощь семьям пассажиров самолета Ан-26

ТАСС, 6 июля. Власти Камчатского края окажут финансовую поддержку семьям пассажиров самолета Ан-26, обломки которого были найдены в нескольких километрах от села Палана. Об этом ТАСС сообщил во вторник губернатор края Владимир Солодов.

"Готовим меры поддержки - выплаты краевые для пострадавших, и, если будет подтверждена гибель пассажиров, вся исчерпывающая помощь близким будет оказана", - сказал Солодов, добавив, что суммы выплат будут озвучены позже.

Также власти на Камчатке развернули штаб психологической поддержки родственников пассажиров Ан-26. "Самолет Ан-26 следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана и, предположительно, при заходе на второй круг в районе Паланы он перестал отвечать на вызовы, пропал с радаров", - сказал Солодов.

Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, обломки самолета обнаружил самолет Ил-38 морской авиации ТОФ. "Противолодочный самолет Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота, который сегодня привлекался к поискам пропавшего на Камчатке гражданского самолета Ан-26, обнаружил обломки пропавшего с радаров воздушного судна. Экипаж под командованием летчика 1-го класса майора Николая Трегубенко установил координаты нахождения двух частей самолета Ан-26. Одна часть фюзеляжа находится на склоне сопки Пятибратка, вторая замечена в море, приблизительно в 4 км от побережья", - говорится в сообщении. Данные о местонахождении обломков самолета переданы спасателям. В настоящее время самолет Ил-38 после выполнения задачи возвращается на аэродром Елизово.