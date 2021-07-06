Суд прекратил производство по ходатайству защиты экс-главы Челябинска о замене колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Калининский районный суд Челябинска 6 июля прекратил производство по ходатайству защиты бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного за получение взятки в особо крупном размере, о замене колонии строгого режима на колонию-поселение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"Сегодня Калининский районный суд Челябинска рассмотрел ходатайство адвоката осужденного Тефтелева Е. Н. об изменении ему вида исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение. <...> Суд согласился с позицией прокурора и прекратил судебное производство по указанному ходатайству в связи с тем, что право на данное ходатайство не наступило", - говорится в сообщении.

В октябре 2020 года Центральный районный суд назначил Тефтелеву наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет. В декабре 2020 года апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила без изменений приговор суда первой инстанции.

По данным прокуратуры области, с сентября 2015 года по апрель 2019-го Тефтелев, занимая должность главы Челябинска, затем заместителя губернатора Челябинской области, получил от руководителя стройкомпании 2,5 млн рублей в качестве взятки. Деньги ему передали за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города. Тефтелев действовал совместно с начальником управления капитального строительства администрации Челябинска.