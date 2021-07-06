Площадь природного пожара в Оренбургской области достигла 200 га

ОРЕНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Природный пожар под Медногорском в Оренбургской области распространился на площади около 200 га, сообщили ТАСС в ЕДДС города во вторник.

"Приблизительная площадь около 200 га", - сказала собеседница агентства, уточнив, что огонь распространяется. Сообщений о приближении огня к жилым домам в дирекцию пока не поступало, огонь уходит в сторону гор.

Межведомственный оперативный штаб ранее принял решение о применении авиации для тушения пожара. Будут задействованы вертолет МИ-8 "Жуковский АСЦ МЧС России" и два борта ИЛ-76 117 военно-транспортного авиационного полка. По данным пресс-службы губернатора Оренбургской области, самолеты совершат по три вылета, совокупно сбросив на место возгорания более 250 тонн воды.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области, тушение пожара осложняется гористой местностью и сложными погодными условиями - сильный порывистый ветер. "Пока угрозы населенному пункту нет, но пожар скоротечный, сложные погодные условия", - добавил собеседник агентства. При этом местные власти проводят оповещение жителей, прорабатываются возможные пути эвакуации и пункты временного размещения. В МС уточнили, что эти меры являются превентивными

Сухая трава загорелась в 10 км от города Медногорска в Оренбургской области в понедельник. Ориентировочно фронт активного горения составлял около 20 км.