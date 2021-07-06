Губернатор Кубани считает причинами подтоплений неочищенные русла рек и их застройку

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Неочищенные русла рек и их застройка приводят к подтоплению одних и тех же мест каждые несколько лет, сказал во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Мы должны не просто помочь людям, а сделать выводы, чтобы не допустить впредь подобных ситуаций. <…> Все застроено, [воде некуда деваться], никто ничего не просчитывал, проще списать на непогоду. Промежутки рек, отрезки рек, которые угрожающие, всем известны. И вот эти отрезки рек, которые через три-пять лет представляют угрозу для людей, которые рядом живут, они просто должны чиститься", - сказал он.

Штормовое предупреждение в крае продлено до 8 июля. Спасатели в ночь на вторник эвакуировали с подтопленных территорий в регионе более 300 человек. В пунктах временного размещения остаются порядка 60 человек, 18 из которых дети. Ранее сообщалось, что подтоплены 13 насаленных пунктов.