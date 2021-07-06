Тело молодой художницы обнаружили в квартире в Подмосковье

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Тело молодой художницы нашли в квартире в Бронницах, ее мать госпитализирована с ножевым ранениями. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В квартире в подмосковных Бронницах во вторник обнаружено тело убитой молодой художницы. Ее мать, работающая врачом, с ножевыми ранениями была обнаружена рядом, она жива", - сказал собеседник агентства.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий уточнила ТАСС, что сегодня утром соседи погибшей услышали крики и вызвали полицию. "Приехавшие сотрудники обнаружили, что дверь в квартиру закрыта изнутри, для ее вскрытия были вызваны сотрудники МЧС", - добавила Врадий.

В квартире на теле 25-летней местной жительницы были восемь ножевых ранений, а у ее 56-летней матери - два. Женщина госпитализирована, сейчас она находится в реанимации. Пока у следствия нет данных о причине убийства и его версиях.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, с места происшествия изъят нож. Назначено проведение судебно-медицинских, генетической, дактилоскопической, психолого-психиатрической экспертиз.