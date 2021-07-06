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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке
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Следствие рассматривает три версии крушения Ан-26 на Камчатке

В числе возможных причин называют неблагоприятные погодные условия, техническую неисправность воздушного судна или ошибку пилотирования

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Следствие рассматривает три версии катастрофы пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, среди них погодные условия и ошибка экипажа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

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"В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования", - говорится в сообщении. 

По данным СК, на борту самолета находились 6 членов экипажа и 22 пассажира. "По предварительной информации, обломки воздушного судна обнаружены севернее аэродрома Палана", - сообщили в ведомстве.

Следственная группа выехала на место происшествия, изъяты образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, задание на полет. Продолжаются допросы свидетелей случившегося.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по предварительной информации, причиной крушения стала ошибка экипажа в условиях плохой видимости. Самолет врезался в скалу, его обломки упали в Охотское море. В экстренных службах сообщили, что экипаж не сообщал о неполадках на борту, перед вылетом самолет был технически исправен. 

Теги
РоссияКамчатский крайКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
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