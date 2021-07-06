Пожар в административном здании на севере Москвы локализовали

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пожар на крыше административного здания на Волоколамском шоссе на севере Москвы локализован на площади 60 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 13:30 объявлена локализация пожара на площади 60 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пожар по адресу: Волоколамское шоссе, дом 5, возник днем во вторник. Первоначальная площадь составила 50 кв. м. Пожару был присвоен первый из пяти номер сложности.

По данным из открытых источников, по данному адресу находится центральный офис туроператора Pegas Touristik, группа компаний "АрхивПро", магазин светотехники.