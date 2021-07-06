Генетик Балановский утонул при спасении детей в реке под Костромой

ТАСС, 6 июля. Следователи проводят проверку после гибели при спасении детей в реке под Костромой жителя Москвы. Об этом сообщила ТАСС во вторник старший помощник руководителя следственного управления СК по Костромской области Ольга Вакурова.
"Проводится проверка по сообщению, которое поступило вчера о том, что мужчина из города Москвы утонул в реке Унже в Макарьевском районе", - сказала она.
Она уточнила, что по одной из версий, мужчина купался со своими детьми. "Как говорят специалисты, в месте купания есть сильное течение. По одной из версий, он утонул во время спасения детей, дети спасены. Идут поиски погибшего, привлечен водолаз", - добавила Вакурова.
По данным источника ТАСС в правоохранительных структурах региона, погибшего звали Олег Балановский. Как сообщила на своей странице в Facebook заведующая лабораторией анализа генома в Институте общей генетики им. Н. И. Вавилова Российской академии наук (РАН) Светлана Боринская, погибший был заведующим лабораторией геномной географии Института общей генетики РАН. "Беда. Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило", - написала она. 3 июля Балановскому исполнилось 44 года.
По данным представителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Марины Розоновой, сообщение о гибели мужчины поступило в понедельник в 17:10 мск, он до сих пор не найден. "Поиски погибшего продолжаются", - сказала она.