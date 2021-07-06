Генетик Балановский утонул при спасении детей в реке под Костромой

ТАСС, 6 июля. Следователи проводят проверку после гибели при спасении детей в реке под Костромой жителя Москвы. Об этом сообщила ТАСС во вторник старший помощник руководителя следственного управления СК по Костромской области Ольга Вакурова.

"Проводится проверка по сообщению, которое поступило вчера о том, что мужчина из города Москвы утонул в реке Унже в Макарьевском районе", - сказала она.

Она уточнила, что по одной из версий, мужчина купался со своими детьми. "Как говорят специалисты, в месте купания есть сильное течение. По одной из версий, он утонул во время спасения детей, дети спасены. Идут поиски погибшего, привлечен водолаз", - добавила Вакурова.