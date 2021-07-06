МИД Эстонии считает провокацией задержание консула в Санкт-Петербурге

ТАЛЛИН, 6 июля. /ТАСС/. МИД Эстонии считает провокацией задержание во вторник консула этой республики в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.

"Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России, - приводит его слова портал ERR. - Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам - членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом. В интересах Эстонии иметь добрых соседей и конструктивные отношения со своими соседями".

Как добавил Леммик, во вторник Лятте находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете, после чего его задержали сотрудники ФСБ. "Совершенное ФСБ - постановка, обвинения безосновательны. Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в дружественных отношениях с соседними странами", - утверждал он.

"С точки зрения Эстонии, подобный инцидент показывает, что Россия выбрала путь конфронтации вместо конструктивности и настроя на изменение негативных тенденций в отношениях с Евросоюзом, - сказал представитель МИД. - Для нас это еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями".

Как сообщили ранее ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сотрудники службы задержали с поличным эстонского консула в Санкт-Петербурге при получении им от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ЦОС.