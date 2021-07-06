В Адыгее подъем уровня реки подтопил 46 домов и 51 приусадебный участок

МАЙКОП, 6 июля. /ТАСС/. Подтопление 46 частных домов и 51 приусадебного участка произошло во вторник вечером в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Берег Афипса" в Тахтамукайском районе Адыгеи из-за подъема уровня воды в реке Афипс после обильных дождей, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений поднялся уровень воды в реке Афипс, вследствие чего произошло подтопление в СНТ "Берег Афипса". Подтоплен 51 приусадебный участок, в том числе 46 домов, в которые зашла вода. В целях безопасности эвакуирован один человек", - говорится в сообщении с уточнением, что в СНТ всего 60 домов, где проживает 80 человек, из них 10 детей.

На место происшествия направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Адыгея во главе с замначальника Эльдаром Хашхожевым. В готовности к развертыванию пункт временного размещения на 150 человек.

"Ведется мониторинг гидрологической обстановки. В целях увеличения пропускной способности воды русла реки скорректирована работа гидротехнических сооружений", - добавили в пресс-службе.

Ранее ГУ МЧС России по республике сообщало, что по данным ФГБУ Северо-Кавказского УГМС, до конца суток 6 июля местами на территории региона сохраняются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.