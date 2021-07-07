Австриец попросил Бастрыкина помочь вернуть детей от суррогатной матери из России

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Гражданин Австрии, участвующий в программе суррогатного материнства в качестве генетического родителя, обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве со стороны сотрудников клиники и фирмы-агента в Санкт-Петербурге. Как уточнил ТАСС российский адвокат Игорь Трунов, австриец также просит помочь документально оформить на свое имя детей, которых суррогатная мать из России после родов отдала органам опеки.

"Мой доверитель, гражданин Австрии, обратился к главе Следственного комитета с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и защитить его права и его несовершеннолетних детей, которых в прошлом году родила суррогатная мать из России и отдала органам опеки и попечительства по месту своего жительства в Сыктывкаре, - рассказал адвокат. - Австриец просит провести по данному факту проверку и возбудить уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве в отношении сотрудников компании ООО "Санкт-Петербургское Агентство репродуктивных технологий" ("СПАРТа"), ООО "Василеостровская Клиника Репродукции" NGC clinic и других лиц, причастных к совершению преступлений в отношении него и его детей".

По словам юриста, общая сумма расходов, которую его доверитель выплатил в рамках программы суррогатного материнства и оказания юридических услуг сотрудникам российских клиник Анне Жеравиной и Никите Печаткину, а также биологической матери девочек и нанятой для них няне, составляет порядка €115 тыс.

Как следует из заявления на имя главы СК, сотрудники "СПАРТа" обязались оформить все необходимые документы и получить в ЗАГСе свидетельства о рождении на детей с указанием австрийца отцом детей. "Спустя более года "СПАРТа" своих обязательств не выполнило, девочки близняшки до настоящего времени не имеют свидетельств о рождении и мой доверитель, как отец, не может получить необходимые документы для выезда детей вместе с ним по месту его жительства в Австрию", - сказал адвокат Игорь Трунов. При этом он заявил, что суррогатная мать и няня, не получив от генетического отца после вымогательства и шантажа дополнительной суммы денег, передали детей в управление опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар", где в настоящее время они находятся под опекой.

Кроме того, российский адвокат подданного Австрии обратил внимание на "наличие транснационального признака", так как его доверитель и кипрская компания, проводившая программу ЭКО и заключившая контракт с клиниками в РФ, перечисляли деньги на личные счета сотрудников клиники, "которые сейчас вымогают у отца детей еще €7,5 тыс. под угрозой передать их в детский дом и обратиться в СМИ". При этом Трунов уточнил, что условия договоров компаниями и сотрудниками клиники в России до настоящего времени, "вопреки российскому законодательству", не выполнены, "суррогатная мать оказалась старше 35 лет и до рождения девочек в рамках программы ЭКО у нее не было детей".

Уголовное дело

Врачи аффилированной со "СПАРТа" и "Василеостровская клиника репродукции" московского филиала являются фигурантами резонансного уголовного дела о торговле детьми с использованием поддельных документов, совершенной организованной группой. В настоящее время обвиняемые находятся в СИЗО. Дело было возбуждено в январе прошлого года по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика.

Официальными комментариями российских компаний и клиник, указанных в заявлении гражданина Австрии, ТАСС пока не располагает.