В воздухе Якутска выявили превышение ПДК загрязняющих веществ

ЯКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Лабораторный мониторинг атмосферного воздуха в Якутске выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в пяти пробах. Об этом сообщается в среду на сайте управления Роспотребнадзора по Якутии.

"На 09:00 (03:00 мск) 7 июля в рамках мониторинга за качеством атмосферного воздуха зарегистрировано превышение ПДК загрязняющих веществ в городе Якутск в пяти пробах по следующим показателям: две пробы по взвешенным веществам - 1,02 ПДК (0,51 мг/м3) при ПДК не более 0,5 мг/м3; две пробы по взвешенным частицам РМ2,5 - от 1,11 ПДК (0,177 мг/м3) до 1,12 ПДК (0,179 мг/м3) при ПДК не более 0,16 мг/м3; одна проба по взвешенным частицам РМ10 - 1,03 ПДК (0,31 мг/м3) при ПДК не более 0,3 мг/м3", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального Минэкологии, задымленность в столице Якутии связана с действующими лесными пожарами в соседних Горном и Хангаласском районах.

По данным регионального управления МЧС России, за сутки количество пожаров увеличилось на 15 очагов, площадь возгораний увеличилась более чем на 82 тыс. га за счет распространения действующих пожаров, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением четвертого-пятого классов пожарной опасности на территории 11 районов. По данным ведомства, сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 234 очага на общей площади с момента обнаружения - свыше 691 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ограничены пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.